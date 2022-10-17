Son dakika haberleri | Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

17.10.2022 15:23
Son dakika haberleri | Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum merkezli 6 ilde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumlular ile örgüt faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum merkezli 6 ilde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumlular ile örgüt faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum merkezli 6 ayrı ilde 8 hedef şahsa yönelik yapılan yakalama çalışması neticesinde; 1 aktif uzman çavuş, 1 açıkta astsubay, 2 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç komiser yardımcısı, 1 aktif hemşire ve 2 sivil işçi olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda; Erzurum, Hatay, Adana, Antalya, Ankara ve Kırşehir illerinde yakalanan Haşim K., Halit K., Celal A., Ercan Ç., Yunus Emre G., Mehmet T., Engin K. ve Yasin K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şahsın Erzurum'da, diğer şahısların ise yakalandıkları illerde adli tahkikatları devam ediyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Operasyon, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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