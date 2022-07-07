Son dakika haber | Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

07.07.2022 10:10

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltıERZURUM Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine gece baskını düzenlendi.

Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

ERZURUM Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine gece baskını düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara gece baskını düzenlendi. Operasyon da 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada bir kurusıkı silah, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı - Son Dakika

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