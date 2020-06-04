Son dakika haberleri! Erzurum Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberine göre Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,00
|42,00
|42,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,36
|16,50
|15,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,33
|17,33
|17,33
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,10
|18,00
|17,68
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:01 Kaynak: AA
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