Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Erzurum ve Tunceli'de huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısı uygulandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yaşlı bakım merkezine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları hazırlığın ardından buradaki vatandaşlar ile personele aşının ilk dozunu yapmaya başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar eşliğinde bakım merkezileri, huzurevleri ve engelsiz yaşam merkezlerinde aşılama işlerinin başladığını söyledi.

Erzurum'da aşılama yapılan bakım merkezlerinde ruhsal, zihinsel ve bedensel engellilerin kaldığını ifade eden İlbaş, "Erzurum'da yaklaşık 400 engelli vatandaşımız ile 255 personelimiz aşı olacak. Özellikle zihinsel ve ruhsal anlamda engellilerin aşı olması için vasi kararı gerekiyordu, ailelerle görüştük ve çoğunluğu aşı olmalarını istedi." dedi.

İlbaş, engelli ve yaşlıların çok değerli olduklarını belirterek, Kovid-19 sürecinde bakım merkezi personelinin de vardiya usulü titiz şekilde çalışma yürüttüğünü aktardı.

Erzurum'da 3'ü özel biri resmi olmak üzere engelli ve yaşlı bakım merkezi bulunduğunu belirten İlbaş, aşının şifa olmasını dileyerek, bu hizmetlerin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tunceli

Tunceli'de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevleri ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Munzur Bakım Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanlarına yapılmaya devam ediliyor.

Tunceli Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Seda Güneşli Özdemir, AA muhabirine, aşılama uygulamasının geçen hafta sağlık çalışanlarıyla başladığını söyledi.

Özdemir, kentte sağlık çalışanlarının yüzde altmışından fazlasının aşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci grubun içerisinde yer alan huzurevi ve yaşlı bakımevinde kalan yaşlılarımızın aşılanmasına bugün itibariyle başlanmış bulunmaktayız. Şu an TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 19 yaşlımızın ve burada çalışmakta olan personellerin aşılanmasına devam ediyoruz. Bugün Özel Munzur Bakım Merkezinde kalan yaşlılarımızın da aşılama çalışması yapmaya başlayacağız ve onları da bitirmeyi planlıyoruz."