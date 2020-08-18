Son dakika haberleri: Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı - Son Dakika

Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı

Dere kenarında yün yıkayan kadınlar tokaçlarla yünleri saatlerce dövdüler

ERZURUM - Erzurumlu kadınlar yöresel örtünme kıyafetleri ehramı ilk anından son anına kadar kendi el emekleriyle yapıyor.

Emekçi kadınlar ehram yapmak için ilk olarak koyun kırkılma döneminde elde edilen yünleri akarsu kenarına getiriyor. Daha sonra güneş yardımıyla kurutuluyor. Kurutulan yünler kadınlar tarafından sopalarla dövülerek yumuşatılıyor. Bir sonraki adımda ise akarsuda yıkanan yünler tekrardan kurutulmaya bırakılıyor.

El emeğiyle ilmek ilmek dokunarak yapılan ehramlar tezgahlarda son halini aldıktan sonra satışa çıkartılıyor.

Öte yandan ehram ikişer metreden ve 2 kanattan oluşan bir dış örtüsü olarak biliniyor. İşin ehli bir dokumacı tezgahta yaklaşık 7 günde, 4 metrekare bir Ehramı rahatça örebiliyor.

Yünleri ehram haline getirmenin günlerini aldığını belirten Emekli El Sanatları Öğretmeni Hülya Saltuklu, "Temmuz ayında koyunlardan kırkılan yünleri ehram yapmak için kullanıyoruz. İlk olarak koyun yünlerini akarsuların kenarında güneşin altında kurutuyoruz. Daha sonra çalışan kadınlarımız yünleri suyun içinde tokaçlar ile döverek yumuşatıyor. Bir sonraki işlemde ise yünleri akarsuda yıkayarak temizliyoruz. Son olarak yünleri kayaların üzerinde süzerek kurumaya bırakıyoruz. Bunların hepsini yıkamak bir günümüzü alıyor. Taraması ve bükümleri de birer günümüzü alıyor. En son büktüğümüz ipliklerimizi kirişleyerek uzatma işlemi yapıyoruz. Daha sonra ise el tezgahlarında ehram olarak dokuyoruz. Ehramları dokuduktan sonra tasarlanmış haliyle satıyoruz. İsteyen kadınlara da ham haliyle veriyoruz" dedi.