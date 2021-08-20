Son dakika haberleri... Erzurumlu şehitlerin adı Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde yaşatılacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan bilgi evine şehit Er Sedat Sorgun'un, millet bahçesine ise şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ismi verildi.

Yakutiye ilçesinin Rabia Ana Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesince yapılan bilgi evi ile millet bahçesinin törenle açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi ile Şehit Rahmi Kaya Millet Bahçesi'nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılacağı sosyal tesislerin hem kadınlar hem de erkekler için önemli olduğunu ifade eden Sekmen, "Bu tesislere gelen gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimiz diledikleri gibi zaman geçirecek. Her türlü ayrıntı düşünülerek yapılan tesisler Erzurum'a hayırlı olsun. Tüm şehit yakınları bilmelidir ki, onlar hepimizin evladı ve artık onların isimleri bizimle sonsuza kadar yaşayacak." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de şehit ailelerini yakından tanıdığını ve onların acısını derinden paylaştığını aktardı.

Şehit Sorgun'un babası Abdurrahman Sorgun ise oğlunun isminin sosyal tesise verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bir değil, bin oğlum olsa bu vatana feda olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk'ün arasındaki Er Sedat Sorgun ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın adı verilen tesislerin açılışı yapıldı.

Açılışta, mehteran takımı gösteri yaptı.