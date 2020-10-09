Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 2 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimi güçleri, İdlib'in güneyindeki Şanan köyüne topçu saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırıda 2 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle bölgedeki evlerde maddi hasar da oluştu. - İDLİB
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü - Son Dakika