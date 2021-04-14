Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı

14.04.2021 09:17
Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Elnezzel, henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan bombalı saldırı sonucu sakat doğdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Elnezzel, henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan bombalı saldırı sonucu sakat doğdu.

2017 yılında dünyaya gelen Suriyeli Mustafa, henüz doğmadan bombalı saldırının en büyük mağdurlarından oldu. İki bacağı ve kolları olmadan dünyaya gelen ve iç savaş nedeniyle Suriye'de tedavi edilemeyen Mustafa, 2019 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Elnezzel Ailesi, yaşam mücadelesini devam ettiriyorlar.

2013 yılında rejime karşı savaşta bir bacağını kaybeden 32 yaşındaki baba Munzer Elnezzel de tek bacağı ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Baba Munzer Elnezzel, "2019 yılında Türkiye'ye göç ettik. Oğlum Mustafa henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan kimyasal madde sonucu bu duruma geldi. Tek istediğimiz oğlumun protez bacağa ve sağlığına kavuşması" dedi.

Küçük Mustafa da, İHA muhabirine, protez bacaklarına kavuşup okula gitmek istediğini söyledi. - HATAY

Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı
Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı
Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı
Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı
Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı

bombalı saldırı, Suriyeli, Türkiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı - Son Dakika


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