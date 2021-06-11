Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü - Son Dakika

- Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

İDLİB - Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.