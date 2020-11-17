Son dakika haberleri! Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Muallim toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Muallim toprağa verildi
17.11.2020 00:58
Son dakika haberleri... Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim Mazzeh Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim Mazzeh Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Suriye'de 79 yaşında hayatını kaybeden Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim son yolculuğuna uğurlandı. Muallim cenazesi, Şam kentindeki El Şami Hastanesinden Saad bin Muaz Camii'ne getirilmesinin ardından Mazzeh Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muallim'ın cenaze törenine Esad rejiminin üst düzey yetkilileri katıldı. Muallim'in bu gece hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu. - ŞAM
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