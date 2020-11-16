Son dakika haberleri: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
16.11.2020 09:17
Son dakika gündem haberi... Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.
-İHA-
Son Dakika Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti