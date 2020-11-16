Son dakika haberleri: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam 'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.

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