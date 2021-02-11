Son dakika haberleri! Esed rejimi güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'nın gözetiminde hareket edebilecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Esed rejimi güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'nın gözetiminde hareket edebilecek

11.02.2021 15:17
Son dakika haberleri! Esed rejimi güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'nın gözetiminde hareket edebilecek, System.String[]

Son dakika haberleri... Rusya ve terör örgütü YPG/PKK, bir süredir yürüttükleri görüşmeler sonucunda, Beşşar Esed rejimi güçlerinin Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde sadece YPG/PKK'lı teröristlerin onay ve gözetimi altında hareket edebileceği konusunda anlaştı.

Rusya ve terör örgütü YPG/PKK, bir süredir yürüttükleri görüşmeler sonucunda, Beşşar Esed rejimi güçlerinin Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde sadece YPG/PKK'lı teröristlerin onay ve gözetimi altında hareket edebileceği konusunda anlaştı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında Aralık 2020'de başlayan ve Rusya'nın ara buluculuğuyla yatıştırılmaya çalışılan gerginlikte yeni aşamaya geçildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK ve Rusya, rejim güçlerinin Haseke'deki varlığına dair yürüttükleri bir dizi görüşmenin ardından yeni bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma gereği, rejim güçleri Haseke kent merkezi ve Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçe merkezinde sadece YPG/PKK'lı teröristlerin onay ve gözetimi altında hareket edebilecek.

Buna karşılık YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu bölgelerdeki rejim güçlerine uyguladığı ablukayı kısmen gevşetecek.

Kaynaklar, rejim güçlerinin söz konusu anlaşmadan dolayı rahatsızlık duyduğunu ancak Rusya'nın kesin talimatlarına karşı gelemediklerini kaydetti.

YPG/PKK ve Esed rejim güçleri arasında ilk olarak 28 Aralık 2020'de Kamışlı ilçesinde başlayan gerilimi yatıştırmak için devreye giren Rusya, taraflar arasında uzun süredir ara buluculuk yapıyor.

Terör örgütünün Esed rejimine Haseke ilinin tamamından çekilmesi için 20 Ocak'a kadar verdiği sürenin dolmasının ardından Rusya, YPG/PKK'dan ek süre talep etmişti.

Öte yandan YPG/PKK ve Esed rejimi bu ayın başında Haseke ve Halep illerinde karşılıklı olarak birbirlerini uyguladıkları ablukaları kısmen gevşetmeye başlamıştı.

Gerilim nasıl başlamıştı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda alıkonanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatıştı ancak daha sonra karşılıklı gözaltılar devam etti ve YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı, 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait askeri bölgeleri abluka altına aldı.

31 Ocak'ta ise Haseke ilinde Esed rejimi unsurları ile terör örgütü YPG/PKK arasında çıkan çatışmada 1 rejim unsuru ölmüş, 4 rejim unsuru yaralanmıştı.

Rusya, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Esed rejimi güçleri Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'nın gözetiminde hareket edebilecek - Son Dakika


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