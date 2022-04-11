Son dakika haberleri: Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ve Haseke'de karşılıklı abluka - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ve Haseke'de karşılıklı abluka

11.04.2022 13:26
Son dakika haberleri: Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ve Haseke'de karşılıklı abluka

Son dakika haberler: TEL Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed??????? rejimi güçlerinin abluka altına aldığı bölgelere karşılık terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezinde ve Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren rejim güçlerini abluka altına aldı.

TEL Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed??????? rejimi güçlerinin abluka altına aldığı bölgelere karşılık terör örgütü YPG/ PKK, Haseke il merkezinde ve Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren rejim güçlerini abluka altına aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esed rejimi güçleri, 7 Nisan'da YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunan Halep'in Şeyh Maksud ile Eşrefiyye mahallelerini abluka altına aldı. Buna karşılık olarak da YPG/PKK, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına aldı.

Esed rejimi güçlerine bağlı 4. Tümen, 5 gündür terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine un, gıda, ilaç ve akaryakıt gibi maddelerinin girişini engelliyor.

Diğer yandan YPG/PKK, her iki yerleşime takviye birlikler sevk ederek Haseke kent merkezi ile Kamışlı ilçe merkezine ulaşan bütün yolları giriş ve çıkışa kapattı.

Böylece terör örgütü, bölgedeki Esed rejimi güçlerinin etrafını sarmış oldu.

YPG/PKK, Haseke ve Kamışlı'ya un girişini de durdurdu.

Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'nın Halep ve Haseke'de birbirlerine uyguladıkları karşılıklı abluka ekmek krizini tetikliyor.

YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında Halep ve Haseke'de 28 Aralık 2020'de başlayan abluka ocak ayında karşılıklı ablukaya dönüşmüştü.

Karşılıklı abluka nedeniyle Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'nın arasında tırmanan gerginlikte, Rusya'nın arabuluculuğuyla ablukanın kalkması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşma gereği, terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerini abluka altında tuttuğu bölgelere giriş çıkışlara haftalar sonra kontrollü şekilde izin vermeye başlamıştı.

Buna karşılık rejim güçleri de Halep il merkezinde örgüt işgalindeki Şeyh Maksut mahallesi ile ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesine giriş ve çıkışların yanı sıra gıda ve akaryakıt girişine müsaade etmişti.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ve Haseke'de karşılıklı abluka - Son Dakika


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