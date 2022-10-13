Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 18 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını öne sürdü.
Rejimin ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberde, Şam'da sabah saatlerinde rejim askerlerini taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde saldırıda 18 rejim askerinin öldüğü, 27'sinin yaralandığı iddia edildi.
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