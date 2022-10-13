Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti

13.10.2022 13:08
Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti

Son dakika haberi... Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 18 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını öne sürdü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 18 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını öne sürdü.

Rejimin ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberde, Şam'da sabah saatlerinde rejim askerlerini taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde saldırıda 18 rejim askerinin öldüğü, 27'sinin yaralandığı iddia edildi.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Esed rejimi Şam'da bombalı saldırıda 18 askerinin öldüğünü iddia etti - Son Dakika
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