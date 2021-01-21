Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler

21.01.2021 15:45

Son dakika haber: Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler Kızıyla birlikte yayla evine giden Tunay Kurt, ağzı tel ile sıkıştırılmak suretiyle bağlanmış ve ölüme terk edilmiş bir eşekle karşılaştı.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler

SAMSUN - Kızıyla birlikte yayla evine giden Tunay Kurt, ağzı tel ile sıkıştırılmak suretiyle bağlanmış ve ölüme terk edilmiş bir eşekle karşılaştı.

Uzun süredir aç olduğu belirlenen eşeğin ağzındaki tel pense ile sökülürken, telin geçtiği yerlerin yara olduğu gözlendi. Açlıktan bitap düşen eşek, 9 yaşındaki Eylül tarafından su ve yiyecek verilmek suretiyle beslenirken, küçük Eylül göz yaşlarına hakim olamadı.

18 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte Samsun Atakum İlçesi Karakavuk köyündeki yayla evine giden Tunay Kurt, kızıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Tunay Kurt ve 9 yaşındaki kızı Eylül, evlerinin biraz ilerisinde karlar içerisinde ağzı telle bağlanmış vaziyette bir eşekle karşılaştı. Eşeğin ağzındaki teli söktüklerinde telin geçtiği yerlerin yara-bere içerisinde olduğu gözlenirken, küçük kız gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşeği buldukları andan itibaren yaşadıklarını cep telefonu ile çeken baba-kız ibret olması için sosyal medyada paylaştı. Eşeği evlerinin önüne götüren Tunay Kurt ve kızı Eylül, uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlenen eşeği beslediler. Eşeğin, Pazartesi gününden beri Kurt ailesinin evlerinin önünden bir an bile ayrılmadığı bildirildi.

Kendisinin 25 yılı aşkın süredir avcılık yaptığını belirten Tunay Kurt, avcıların bazı kesimler tarafından hayvanları öldüren caniler olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek "Gerçek avcılar aslında hayvanların dostudur. Hayvanların çoğalması ve büyümeleri için çalışır. Gördükleri yaralı bir hayvana elinden gelen yardımı yapar. Sadece kanunlar çerçevesinde belirlenen zamanlarda avını yapar. Bu eşeği bu hale getirenlere insan demek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler
Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler

Pazartesi, Samsun, Eylül, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler - Son Dakika


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