Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan'ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi 'ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil camından giren eşek arısı kazaya neden oldu...Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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