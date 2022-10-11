ESENLER'DE TOKİ KONUTLARI İNŞAATI ŞANTİYESİNDE YANGIN -2 - Son Dakika
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ESENLER'DE TOKİ KONUTLARI İNŞAATI ŞANTİYESİNDE YANGIN -2

11.10.2022 20:22

ESENLER'de TOKİ Konutları inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

ESENLER'de TOKİ Konutları inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin büyük bir alanı kapladığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları inşaatı şantiyesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla birlikte patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Büyük bir alanı kaplayan alevler çevre sakinlerini tedirgin etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mahsur kalma olmadığı öğrenildi.

Yangını gören Bayram Eser, Çevreden duyduğumuz bilgiye göre bize söylenen bu doğal gaz patlamasından kaynaklanıyor. Şu an içeride kalan insan yok dedi

Yangına ilişkin polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE TOKİ KONUTLARI İNŞAATI ŞANTİYESİNDE YANGIN -2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENLER'DE TOKİ KONUTLARI İNŞAATI ŞANTİYESİNDE YANGIN -2 - Son Dakika
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