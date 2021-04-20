Son dakika haberleri! Esenler'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunan Yıldız Gül (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 20.00 sıralarında Mahmutbey Yolu'ndan araçla geçen sürücüler, yol kenarında boğazından yaralı bir kadını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.