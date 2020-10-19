Esenler dün kadın cinayetine kurban giden Hazal Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda dün gece saatlerinde Mehmet A. (18) yanında getirdiği silahla Hazal Tektaş (19) vurmuş, daha sonra da intihar etmişti. Tektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tektaş'ın arkadaşlarına şarkı söylediği görülüyor.
Görüntü dökümü:---------------Tektaş'ın şarkı söylemesi -Dün geçilen görüntüler///////////////////////Olayın meydana geldiği yerVurulan genç kadının yerdeki görüntüsü Sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi Silahla ateş eden kişinin görüntüsü Yerdeki silahın görüntüsü Genç kadının ambulansa koyulması Polisin olay yeri çalışmasıSaldırıyı düzenleyenin cenaze aracına koyulması-Hazal T'nin cenazesinin Adli Tıp'a götürülmesi(EK ÖZEL)
-Genel ve detaylar
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN GENÇ KADININ ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika