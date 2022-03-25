Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖZEL YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖZEL YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

25.03.2022 11:14

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

İSTANBUL Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET İÇEREN BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."

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milli eğitim bakanlığı, İstanbul Valiliği, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ESENLER'DE ÖZEL YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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