Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı

22.02.2022 20:58

Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı Esenler'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Esenler'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi. Emniyete gitmek istemeyen şahıs polise zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye görevini yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir şahsı durdurarak GBT sorgusu yaptı. Şahsın üzerinde de arama yapan polis ekipleri, tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri şahsı işlemler için emniyete götürmek isterken, şüpheli şahıs ise araca binmek istemeyince polis ekipleri zor anlar yaşadı. Bir süre sonra ikna edilen şahıs araca alınarak emniyete götürülürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı
Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı
Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı

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Esenler, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de üzerinde tabanca çıkan şahıs polise zor anlar yaşattı - Son Dakika


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