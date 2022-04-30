ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

30.04.2022 11:31

ESENLER'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hüseyin K.'ye minibüs çarptı.

ESENLER'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hüseyin K.'ye minibüs çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, önceki gün Birlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki Hüseyin K. sokakta arkadaşlarıyla oynarken, karşı yola koşarak geçmeye çalıştı. O sırada sokaktan gelen bir minibüs Hüseyin K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hüseyin K. yere yığıldı. Kendisine çarpan minibüsle hastaneye kaldırılan Hüseyin K. hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Ayşe Kaynak, "Balkondaydım birden araba fren sesi geldi. Baktım çocuk ağlıyor araba vurmuş. Koşarken araba aniden fren yaptı ve vurmuş. Sonra çarpan kişi hastaneye götürdü." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun koşarak karşı yola geçmeye çalıştığı, karşıdan gelen minibüsün çocuğa çarptığı ve çocuğun yere düştüğü görülüyor.

ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA
ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA
ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA
ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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