Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı

25.02.2021 03:22

ESENYURT, D-100 Karayolu yan yol üzerinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı.

ESENYURT, D-100 Karayolu yan yol üzerinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Silahlı kavga sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananların kendi imkanlarınla çevre hastanelere gittikleri öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Esenyurt, D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi yan yol üzerinde karşı karşıya gelen ve isimleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu isimleri öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaralananlar da dahil olmak üzere iki grup araçlara binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açılan ateş sonucu yaralananların kendi imkanlarınla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere gittikleri öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yan yol üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yan yolu bir süre araç geçişine kapatırken, açılan ateş sonucu etrafa dağılan boş kovanları ise tek tek numaralandırılarak incelediği görüldü. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekiplerinin güvenlik kamera incelemesi yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt D-100 Karayolu yan yolda silahlı kavga; 4 yaralı - Son Dakika
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