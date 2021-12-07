Esenyurt'ta 1 kişi inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 16. Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde 31 yaşındaki O.V.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, O.V.'nin inşaatta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştüğü öne sürüldü.