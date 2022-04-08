Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 35 yaşındaki kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 35 yaşındaki kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası

08.04.2022 16:01
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 35 yaşındaki kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının, eşinin silahı ile intihar ettiği iddia edildi.

Esenyurt'ta 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının, eşinin silahı ile intihar ettiği iddia edildi. Olay anında evde olan kadının eşi gözaltına alınırken, çiftin arasında sorunlar olduğu öne sürüldü.

Olay gece saat 02.00'da Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile aralarında problem olan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi C.K., eşinin ruhsatsız silahı ile intihar etti.

3 çocuk annesinin intihar nedeni araştırılıyor

Silah sesini duyan aile fertleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, binada geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. 35 yaşındaki C.K.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay anında evde olan kadının kocası K.K. da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Esenyurt, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Esenyurt'ta 35 yaşındaki kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası - Son Dakika


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