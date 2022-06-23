Sürücü olumsuz yanıt verince bu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Esenyurt'ta araç park etme meselesinden çıkan kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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