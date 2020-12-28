ESENYURT'TA ATM'DE YANGIN - Son Dakika

ESENYURT'TA ATM'DE YANGIN

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta özel bankalara ait sıralı ATM'lerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri araştırma başlattı.

Olay sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan Esenyurt Devlet Hastanesi'nin karşısında özel bankalara ait ATM'lerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken ATM'lerde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen banka görevlileri de bankamatiklerde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.