Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

12.10.2020 09:07
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir aile içerisinde önce tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Olaydan sonra 4 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğuyla birlikte sokağa çıkarak çevresindekilere 'Polisi arayın gelsin' diyen şahıs soğukkanlı bir şekilde polisin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Apartman, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Son Dakika! Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Nasa'dan, Dünya'ya yaklaşan gizemli cisimle ilgili yeni açıklama: Eski bir roket parçası olabilir Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemindeki 5. yıldız detayı dikkat çekti
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Hatay'da sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Hatay'da sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi         
23:02
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti         
21:01
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı         
18:35
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 09:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei