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Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada

05.06.2021 10:23

Son dakika habere göre Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı.

Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 yaşındaki bisikletli çocuğa ara sokaktan çıkarken araba çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü kaçarken yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ara sokaktan çıkan 5 yaşındaki bisikletli erkek çocuğuna hızla gelen kadın sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola fırladı. Sürücü ise bir an duraksadıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Aile kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadı

Yaşanan olayı gören Taha Çınar isimli bir esnaf, "Çocuklar bisiklet sürüyordu burada. Kadın sürücü ise aşağıdaki yoldan biraz süratli geliyordu çocuğa vurdu. Çocuk yere yapıştı biraz kadında bakındı sonrada kaçtı gitti. Plakasını aldılar. Çocuğun ağzı burnu kanıyordu. Arkasına bakmadan kaçtı gitti kadın" dedi. Öte yandan ailenin kaza sonrası sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bisikletle yola çıkışı ve sürücünün çocuğa vurması yer aldı. Görüntülerin devamında ise kadın sürücünün bir süre duraksadıktan sonra olay yerinden kaçması görülüyor.

Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada
Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada
Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada
Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada
Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada
Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada

Şehitler Mahallesi, Esenyurt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bisikletli çocuğa çarpıp böyle kaçtı...Kaza ve kaçış anları kamerada - Son Dakika


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