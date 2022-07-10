Son dakika haber | Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı

Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı

İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları su içinde arama anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli yağmur sonrası Haramidere'nin taşması ile birçok evde su baskınları yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama ekiplerinin su içinde kalan evlerde arama yaparken ki anları kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesinin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde dün gece saatlerinde başlayan sağanakla birlik Haramidere taştı. Olayda 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sel sularına teslim oldu. Gece saatlerinden itibaren gelen ihbarlar üzerine Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda önce vatandaşları, ardından ise biriken suları tahliye etmek için çalışan ekipler, saatler süren bir çalışma başlattı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri ise evlerde mahsur kalan vatandaş olup olmadığını kontrol etti. Su dolu evlere giren itfaiye ekipleri mahsur kalan olup olmadığına baktı. Demir korkulukları kıran ekipler, içeriye dolan suyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması ve evlerde su seviyesinin metrelerce yüksekliğe ulaştığı anlar kameraya yansıdı.