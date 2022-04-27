Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

27.04.2022 11:16

Son dakika haberine göre ? ESENYURT'ta, site sakinleri ile sitenin yöneticileri arasında silahlı kavga çıktı.

? ESENYURT'ta, site sakinleri ile sitenin yöneticileri arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga kameralara yansırken, daha önceden de iki taraf arasında gerginlik yaşanmıştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesinde bulunan lüks sitede yaşandı. Yaklaşan site yönetimi seçimleri ile ilgili konuşmak için bir site sakini arkadaşı ile yönetim binasına geldi. Yöneticiler ile site sakini arasında tartışma başladı. İki tarafın da birbirine sesini yükseltmesi üzerine kavga çıktı. Site sakininin arkadaşı belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, silahlı kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı kişinin ateş ettiği ve polis otosuna götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı site, daha önce sakinlerinin, yönetimi şikayet edip, protesto etmesi ile de gündeme gelmişti.

"BİZİM SİTEMİZİ SOYUYORLAR"

Site sakinlerinden Bahar Özuzun, "Sitemize bir buçuk yıl önce kayyum atandı. Bu kayyumun içeride bulunan 50 tane siyah takım elbiseli adamı bizim sitemizi soyuyorlar. 22 Nisan'da noter huzurunda seçim yapıldı ve 866 kat malikli sitede 525 oy almış Hasan Özuzun yönetici olarak seçildi. Noter tasdikli bu seçimi kayyum yönetimi yok sayıyor. Bu kayyum sitemize mafyayı getirmiş, bizi tehdit ediyorlar. 'Size gününüzü göstereceğiz' diyorlar. Biz ne yapalım şimdi. Devlet büyüklerimiz bize bir yol göstersin" dedi.

"BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Diğer bir site sakini Esma Ecem, "Site sakini bir kadına saldırı olduğu için eşi ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sonrasında olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Bizi tehdit ettiler. Yönetim müdürü ve içerideki güvenlikler 'Biz size göstereceğiz, soracağız, hepinizi yazdık' dediler" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

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Noter, Silah, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ESENYURT'TA GERGİNLİĞİN BİTMEDİĞİ SİTEDE BU KEZ SİLAHLI KAVGA ÇIKTI - Son Dakika
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