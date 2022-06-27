Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti

27.06.2022 13:03

Son dakika haberi... Esenyurt'ta iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti Genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdıİSTANBUL Esenyurt'ta son iki günde, iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL Esenyurt'ta son iki günde, iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Esenyurt'ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesinde yaşandı. Leyla Aksu isimli kadın bir apartmanın 4'üncü katında bulunan yalnız yaşadığı evinin balkonunda düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, Leyla Aksu'nun düşmeden önce evinden tartışma sesleri yükseldiğini iddia etti.

Diğer olay ise 26 Haziran'da Zafer Mahallesinde lüks rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli kadın, kendisini rezidansın 7'inci katındaki evinin penceresinde aşağı bırakarak intihar etti. O anlar cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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