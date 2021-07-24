Üye Girişi
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

24.07.2021 19:01
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 1111. Sokak'taki 3 katlı bir binanın boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3 kedi dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedilerden biri telef oldu.

Kurtarılan 2 kedi, itfaiye erlerinin ilk müdahalesinin ardından İBB veteriner hekimlerine teslim edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümü için mesaj: Mücadelemiz uluslararası alanda tasdik edildi 19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümü için mesaj: Mücadelemiz uluslararası alanda tasdik edildi Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı 19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı 19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı 19:07 Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu! 17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu! 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 17:44 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu
UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 17:36 UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:13 Bodrum'da şişme bot paniği! Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
19:12 Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi
19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı
19:09 Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
19:23
Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi         
19:12
Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım         
19:10
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
17:50
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi         
17:36
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere         
15:23
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 19:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement