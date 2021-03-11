Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

11.03.2021 01:02

Son dakika haberine göre ESENYURT'ta, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga ettikten sonra 4'üncü kattan düşen Sevcan Demir hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga ettikten sonra 4'üncü kattan düşen Sevcan Demir hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Kenan Danış(40) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir'in ölmeden saatler önce babasını aradığı ve şüpheli Kenan Danış'ın konuşma sürerken telefonu alarak 'Ben senin bu kızını geberteceğim" dediği iddia edildi.

Olay, Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 831 Sokak'ta bulunan binanın 4. katında oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra ikili tekrar tartışma yaşadı. Bu sırada Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sevcan Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Samsun'a götürüldü. Polis ekiplerinin Sevcan Demir'in evinde yaptığı incelemelerde, kapılarının kırık olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Demir'in dini nikahlı eşi Kenan Danış, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüpheli Danış'ın emniyetteki ifadesinde, "Ben aşağıya atmadım, sadece tartışma yaşadık. Tartışma büyüyünce kendini birden koşarak balkondan aşağıya attı" dediği iddia edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Danış, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin "neden tartıştınız" sorusuna şüpheli Danış, "Ailevi meseleler" dedi.

ŞÜPHELİNİN "BEN BUNU GEBERTECEĞİM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Sevcan Demir'in ölmeden saatler önce babasını aradığı ve şüpheli Kenan Danış'ın konuşma sürerken telefonu alarak "Ben senin bu kızını geberteceğim" dediği iddia edildi.

"OĞLUM BENİ AFFET SENİ HAKETMEDİM"

Evde Sevcan Demir'in el yazısı ile oğluna yazdığı mektup da bulundu. Demir'in 12 yaşındaki oğluna yazdığı mektupta 'Oğlum beni affet, seni haketmedim" yazdığı öne sürüldü.

Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Esenyurt, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: ESENYURT'TA KADININ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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