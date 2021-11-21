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ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

21.11.2021 16:27

ESENYURT TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun çarptığı cipteki anne ve Türkmen kadın hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki çocuğu da ağır yaralanmıştı.

ESENYURT TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun çarptığı cipteki anne ve Türkmen kadın hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki çocuğu da ağır yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'na alınan anne Deniz Serinpınır, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmenistan Uyruklu Şirin ismindeki kişinin cenazesi ise ülkesine gönderildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydan geldi. İddiaya göre, 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikamete geçen kamyon 4 araca çarptı. Kamyonun çarptığı 34 BGV 965 plakalı cipteki bakıcı olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Şirin isimli kadın camdan fırlamış, feci kazada anne Deniz Serinpınar ve 3 yaşındaki çocuğu Doğa Serinpınar ağır şekilde yaralanmıştı. Türkmen bakıcı Şirin olay yerinde hayatını kaybetmiş, anne Deniz Serinpınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeler yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türkmenistan Uyruklu Şirin ismindeki bakıcının cenazesi ülkesine gönderildi. Anne Deniz Serinpınır'ın cenaze namazı ikindi namazının ardından Bahçelievler Adnan Toros Camiinde kılındı. Deniz Serinpınar cenaze namazının ardından götürüldüğü Çobançeşme Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

BİR TRAFİK TERÖRÜ KURBANI OLDU

Aile yakını Mehmet Türk, Babası 40 yıllık arkadaşım. Talihsiz bir kaza çok üzüldük. Benim de kızım sayılır. Başımız sağ olsun. Bir cahillik, bir trafik terörü kurbanı oldu. Duyumlarımıza göre, ehliyetsiz sorumsuz bir insan. Üzerine koca kamyon düşüyor, vefat ediyorlar dedi.

SÜRÜCÜ KAÇMIŞ ONU LANETLİYORUZ

Deniz Serinpınır'ın başka bir yakını Birsen Hacıosmanoğlu ise, Çok iyi bir insandı. Çok üzgünüm söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şoktayız. Ben onun hocasıydım Allah rahmet eylesin. Sürücü kaçmış onu lanetliyoruz çok üzücü bir durum. diye konuştu.

Öte yandan, 3 yaşındaki Doğa Serinpınır'ın yoğum bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkmenistan, TEM Otoyolu, Esenyurt, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KAZADA ÖLEN DENİZ SERİNPINAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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