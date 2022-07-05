Esenyurt'ta korkunç olay: Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta korkunç olay: Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

05.07.2022 19:36

Esenyurt'ta korkunç olay: Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldüren şahıs kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt'ta korkunç olay: Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldüren şahıs kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Annesini ve kardeşlerini öldüren şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor .

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkunç olay: Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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