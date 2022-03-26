Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın

26.03.2022 19:23
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatının alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

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Son dakika haber... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta bitişik binaların çatıları alev alev yandı Esenyurt'ta bitişik binaların çatıları alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika


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