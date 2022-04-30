Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın

30.04.2022 14:30
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın

Son dakika haberler... Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesinde bulunan bir fabrikanın atık deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın

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ESENYURT'TA MARKET DEPOSUNDA YANGIN ESENYURT'TA MARKET DEPOSUNDA YANGIN Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bir marketin deposuna ait atölyede çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bir marketin deposuna ait atölyede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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