Son dakika haberi! ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI - Son Dakika

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin 3 öneri! Gerçekleşirse işçi de patron da memnun olur

Mide bulandıran bir detay daha! Müslüme'nin ardından ablasının da öz babası, dede çıktı

İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'da annesinin yanındaki küçük çocuk okul servisinin altında kaldı. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.

Olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta yaşandı. Okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle ilerleyen küçük bir çocuğa çarptı. Minibüsün altında sürüklenen çocuk, ağır yaralandı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.