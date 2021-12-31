Son dakika haberleri! ESENYURT'TA OTOMOBİLDEN HAYALET EKRAN HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'ta, 2 kişi camını kırarak girdiği lüks otomobilden 'hayalet ekran' çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Otomobil ile gelen 2 şüpheliden biri araçtan inip, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırdı. İçeri giren hırsız, otomobilin hayalet ekranını sökerek, çaldı. Daha sonra şüpheliler geldikleri araç ile olay yerinden uzaklaştı. Sabah aracının yanına geldiğinde camının kırık olduğunu gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da çok sayıda aynı model aracın göstergeleri çalınıyor. Hayalet gösterge adı verilen parçalar daha sonra internette satışa çıkarılıyor.