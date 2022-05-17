Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU

17.05.2022 14:05

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi.

ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"DEFALARCA BIÇAKLADI"

Tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, "Sanık ve maktuleyi tanımam. Kadir Topbaş Parkı'nda gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken ne konuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının 'yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru yönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerden sanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanına gittiğimizde konuşamaz haldeydi" dedi.

Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Sanığın, Meryem'e telefon hediye ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Meryem bana odaya geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu. Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Nilda Baltalı, "Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdal Dönmez'in maktulü 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık Erdal Dönmez hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU
Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU

YORUMLAR
500
Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu Kocaeli'de Uluslararası Müzeler Günü kutlamaları başladı Kocaeli'de Uluslararası Müzeler Günü kutlamaları başladı Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül
Kaynak: DHA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Onur Yılmaz, Esenyurt, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ESENYURT'TA PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ: ABLAM 'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM' DİYORDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement