İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden B.Y. isimli kişinin ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyetinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.

Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. isimli şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.