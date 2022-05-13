İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI

13.05.2022 10:21

İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTIVeysel TİMDU ?

İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI

Veysel TİMDU ? Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta, Irak uyruklu Fooad Sebry Mahmud'a kendilerini polis olarak tanıtıp, tehdit ederek 4 bin dolar parasını alan yine Irak uyruklu Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sahte polisler ve Mahmud'un konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. olduğunu belirledi. 2 şüphelinin Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşadığını belirleyen polisler, sahte polisleri kaldıkları adreste yakaladı. Parasını kaptıran Mahmud, 2 şüpheliyi teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı sahte polisler, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? ESENYURT'TA, SAHTE KİMLİK OYUNU İLE IRAKLININ 4 BİN DOLARINI ALAN SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI - Son Dakika
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