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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı

04.09.2021 12:21
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup boş arazide birbirine girdi.

Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup boş arazide birbirine girdi. Olayda motosikletli bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup boş bir arazide karşılaştı. Motosikletli şahıslardan birisi karşı tarafın üzerine doğru 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi geldi. Yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.

Polisin failleri yakalama ve olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Ambulans, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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