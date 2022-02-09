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Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü

09.02.2022 19:32
Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir sitedeki 15 katlı binanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir sitedeki 15 katlı binanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi Okurlar Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 8'inci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki binanın 8. katındaki daire henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın nedeniyle site içerisindeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Erdal Can İçelli - Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta site içindeki 15 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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