Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI

25.03.2022 10:12

Son dakika habere göre ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama anları kameralara yansıdı.

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu. S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı. R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI
Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI
Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI

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Esenyurt, Taciz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika


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