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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

11.02.2022 12:53
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haber: Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Metrelerce yükseğe çıkan duman bulutları mahalle sakinlerinde paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki tadilat esnasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. İçeride bulunan vatandaşlar apartmanı terk ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması başlattı. Metrelerce yükseğe çıkan duman bulutlarından ötürü paniğe kapılan mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

"Malzemeleri sökerken yangın çıktı"

Yangının çıkış nedeninin çatı katındaki tadilat olduğunu söyleyen Güven Ağır, "Çatı katında tadilat vardı. Malzemeleri sökerken yapılan kaynaktan ötürü yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Sadece maddi zarar var" dedi.

Ömer Kayaalp ise, "Olay çatı katındaki tadilattan kaynaklandı. Yapılan işlem sırasında çıkan kıvılcımlar ateş çıkartmış. Tabii hemen itfaiye ekipleri geldi ve olaya müdahale etti. İçeride mahsur kalan olmadı. Yangının çıktığını görünce bütün vatandaşlar apartmandan çıktı. O sırada yangın büyümüştü zaten. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede söndürdü" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

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Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Esenyurt'ta tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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