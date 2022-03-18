Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı

18.03.2022 16:17
Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı

ESENYURT'ta, tapu anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada Cahit S.'yi yaralayan şüpheliler yakalandı.

–ESENYURT'ta, tapu anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada Cahit S.'yi yaralayan şüpheliler yakalandı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cahit S., daire satın aldığı müteahhit Mehmet Ö.'den tapusunu istedi. Tapuyu bir türlü alamayan Cahit S., müteahhitle tekrar görüşmek istedi. Site önüne geldiğinde 15 kişilik bir grup Cahit S.'yi dövdükten sonra silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Cahit S.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, olaya karıştıkları belirlenen O.E, H.Ç. ve Ö.Ç. isimli şüpheliler aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı. O.E, H.Ç.'nin üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ö.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.E. ve H.Ç. isimli şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı ESENYURT'TA TAPU ALAMADIĞI MÜTEAHHİDİN ADAMLARI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU İDDİASI ESENYURT'TA TAPU ALAMADIĞI MÜTEAHHİDİN ADAMLARI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU İDDİASI

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement