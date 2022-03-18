Esenyurt'ta tapu tartışmasındaki silahlı saldırganlar yakalandı - Son Dakika

–ESENYURT'ta, tapu anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada Cahit S.'yi yaralayan şüpheliler yakalandı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cahit S., daire satın aldığı müteahhit Mehmet Ö.'den tapusunu istedi. Tapuyu bir türlü alamayan Cahit S., müteahhitle tekrar görüşmek istedi. Site önüne geldiğinde 15 kişilik bir grup Cahit S.'yi dövdükten sonra silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Cahit S.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, olaya karıştıkları belirlenen O.E, H.Ç. ve Ö.Ç. isimli şüpheliler aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı. O.E, H.Ç.'nin üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ö.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.E. ve H.Ç. isimli şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.

- İstanbul