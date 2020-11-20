Esenyurt'ta torbacı operasyonu; çatıda gizlenirken yakalandılar - Son Dakika

ESENYURT'ta bir binanın çatı aralığını uyuşturucu deposu olarak kullanan 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Yıldırım ekipleri, Talatpaşa Mahallesi 1031 Sokak'ta şüpheli tavırları üzerine izledikleri M.A.'nın bir binaya tedirgin hareketler sergileyerek girmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denetlemek amacıyla bina içerisine girdi. M.A., hızla bina içerisinde merdivenlerden çıkarken yakalandı. Ekipler binanın çatı aralığından sesler gelmesi üzerine yaptığı aramalarda çatıda gizlenen F.A. ile F.U. gözaltına alındı. Polis, bunun üzerine binanın etrafında geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Polis ekipleri yapılan aramalarda çatı aralığında 17 parça halinde 422 gram esrar, bir poşet içinde 10 parça halinde 5,5 gr metamfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve bu maddelerin yanında F.U. adına düzenlenmiş kredi kartı bulundu. Üç şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, sağlık kontrolüne götürüldü. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.