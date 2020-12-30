Esenyurt'ta yabancı uyruklular ile mahalle sakinleri arasındaki kavga kamerada - Son Dakika

ESENYURT'ta bir sokakta yabancı uyruklu kişiler ile mahalle sakinleri arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kavga, önceki gece Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu kişiler gece geç saatlerde gürültü çıkarttı. Bunun üzerine vatandaşlar gürültü yapan yabancı uyruklu kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Fotoğraf)